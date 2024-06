Benoot uit stevig zijn twijfels over vorm van Vingegaard en Van Aert voor de Tour

Tiesj Benoot bracht de afgelopen samen door met Wout van Aert en Jonas Vingegaard op hoogtestage. Toch heeft ook hij nog vraagtekens over de vorm van de twee.

Na enkele weken trainen in Tignes zijn Jonas Vingegaard en Wout van Aert dan toch fit verklaard voor de Tour de France. Vingegaard koerste al niet meer sinds begin april, Van Aert maakte eind mei al zijn rentree.

Tiesj Benoot reed begin juni nog de Dauphiné, maar bracht de voorbije weken dus ook door op hoogtestage in Tignes. Over de vorm van Van Aert en Vingegaard kan hij weinig zeggen. "De vraag van tien miljoen. Ik vind het zelf zeer moeilijk om hen in te schatten", zegt hij bij HLN.

Benoot twijfelt over vorm Van Aert en Vingegaard

"Wanneer wij op hoogtestage samen trainen, is dat niet koersen zoals tijdens een bergrit in de Tour", verklaart Benoot waarom hij ook twijfelt. "Het is niet dat wij elkaar testen om te zien wie de beste is."

Vingegaard heeft testen van drie keer tien minuten voluit bergop afgewerkt, maar daar is Benoot niet bij. Daarom durft Benoot ook geen inschatting te maken over de vorm van zijn twee ploegmaats.

En Van Aert en Vingegaard weten volgens Benoot ook zelf niet hoe goed ze precies zijn. "Elke atleet die uit een blessure komt, is onzeker. Pas na het eerste weekend zullen we kunnen inschatten hoe goed ze zijn."