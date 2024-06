UCI onthult pittig detail over renner die betrapt wordt met groeihormoon en ontslagen is

EF Education-EasyPost zette vrijdagavond de Italiaan Andrea Piccolo op straat nadat hij werd betrapt met een groeihormoom op zak. De UCI heeft nu van zich laten horen.

In het statement van EF Education-EasyPost gaat het niet alleen over het groeihormoon, maar ook over een slaapmiddel dat Piccolo in maart van dit jaar nam zonder toestemming van zijn ploeg. Hij werd daarvoor intern een maand geschorst.

EF Education-EasyPost bracht de UCI toen op de hoogte en wilde het contract van Piccolo ook ontbinden, maar dat mocht niet. Piccolo zat zijn schorsing uit en stond begin mei aan de start van de Giro.

Die reed hij niet uit na een val in de 19de etappe, maar het was wel zijn laatste wedstrijd in het shirt van de Amerikaanse ploeg. Op 21 juni werd Piccolo door de Italiaanse autoriteiten tegengehouden aan de grens, hij wordt nu verdacht van het transporteren van groeihormonen.

Reactie UCI op ontslag Piccolo

De UCI reageerde enkele uren later. "We hebben notie genomen van het statement van de ploeg, waarin EF duidelijk maakt dat het contract van Piccolo vroegtijdig ontbonden werd vanwege de verdenking van het transporteren van groeihormonen."



"Het onderzoek naar de renner is het resultaat van een onderzoek geleid door het ITA (International Testing Agency), dat nauw samenwerkt met de nationale antidopingorganisatie van Italië en het Italiaanse gerecht. De UCI verwelkomt deze samenwerking en zal actie ondernemen indien nodig."



Piccolo stond dus al op radar van het ITA, waardoor hij dus gecontroleerd en betrapt werd. De UCI onthoudt zich verder van elk commentaar op de zaak.