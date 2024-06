Johan Bruyneel haalt stevig uit naar ex-collega in dopingzaak: "Hij heeft het wéér gedaan"

De dopingbekentenis van Vaughters in de zomer van 2012 zorgde er mee voor dat ook Lance Armstrong zijn dopinggebruik moest toegeven. Bruyneel was bij US Postal de ploegleider van Armstrong en Vaughters.

Sinds zijn dopingbekentenis kunnen Vaughters en Bruyneel niet meer door dezelfde door. Op zijn sociale media haalde Bruyneel nog eens uit naar de Amerikaan in verband met de dopingzaak rond Andrea Piccolo.

Vaughters had bij Escape Collection berichten getoond tussen hem en Piccolo, wat bij Bruyneel in het verkeerde keelgat schoot. "De lekkende Jonathan Vaughters heeft het wéér gedaan", zegt Bruyneel op zijn sociale media.

"Doen wat hij het beste doet: berichtjes uit de persoonlijke en privé-sfeer lekken om zijn eigen hachje te redden. Hij doet dit al zo lang ik het me kan herinneren. Ik verdedig Piccolo niet, ik wijs gewoon op wat deze hypocriete clown altijd doet."

Het doet Bruyneel terugdenken aan hun tijd bij US Postal. "Naar meetings tussen teams vroeger, wanneer vertrouwelijke businessprojecten besproken en getekend werden."

"Vertrouwelijke informatie werd altijd gelekt door Vaughters aan sommige bevriende journalisten, naar de ASO, de UCI - afhankelijk van wie hij wilde of moest pleasen. Ex-collega-teammanagers die dit zullen lezen, zullen mijn statement 100 procent bevestigen."

LEAKY Jonathan Vaughters has been at it again, doing what he does best: leaking private and personal messages to save his own ass. He’s been doing this for as long as I remember. I’m not defending Piccolo, just pointing out the usual MO of this hypocrite clown 🤡.

