Van der Poel, Van Aert, Evenepoel & co vegen eindelijk storend element uit wielerseizoen compleet van de tabellen

Eindelijk gaat het dan toch gebeuren Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel en twee Sloveense en een Deense ronderenner zorgen er voor dat de 'Grote Zes' samen aan de start van een koers staan.

De wielersport steekt anno 2024 heel anders in mekaar dan enkele decennia geleden. We leven in een tijdperk waarin koershardheid steeds minder van belang is. Er wordt minder gekoerst en meer op hoogtestage getrokken. Dit alles uiteraard om de topvorm te bereiken op de momenten die er het meeste toe doen.

Pieken naar de allergrootste afspraken, dat hebben de kleppers van tegenwoordig enorm onder de knie. Dat resulteert ook wel in het feit dat nog weinig wedstrijden heel veel van die grote namen kunnen strikken. Om ze allemaal aan de start te krijgen, dat is helemaal onbegonnen werk. Dat heeft zijn effect op de wedstrijdscenario's.

📊🤩Really hyped for 🇫🇷Tour de France 2024, 6 best riders of this generation at the start for the first time ever:



✅🇸🇮Tadej Pogačar

✅🇳🇱Mathieu van der Poel

✅🇩🇰Jonas Vingegaard

✅🇸🇮Primož Roglič

✅🇧🇪Wout van Aert

✅🇧🇪Remco Evenepoel



✅➕🇩🇰Mads Pedersen and 🇧🇪Jasper Philipsen — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) June 26, 2024

Laat ons de renners nemen die over het algemeen als de 'Grote Zes' beschouwd worden: Van der Poel, Van Aert, Evenepoel, Pogacar, Vingegaard en Roglic. Het zijn allen toppers, maar ze hebben ook allemaal een verschillend profiel. Van der Poel en Van Aert zijn klassieke renners, de anderen zijn dan weer meer ronderenner.

Uitzondering op de regel is Tadej Pogacar, die kan zo ongeveer alles. Het leidt er wel toe dat vaak zelfs grote wielerwedstrijden maar een paar kleppers op de startlijst hebben. Als het dan bij één van hen niet helemaal zijn ding is, knalt de andere op vijftig kilometer of nog meer van de meet weg, om tot aan de finish weg te blijven.

For the first time ever, the BIG 6 (Pogačar, Vingegaard, Roglič, Evenepoel, Van der Poel, Van Aert) will be at the startline of the same race (Tour de France). 😍



Not all riders had ideal preparation for this race, but feel lucky to witness these times. ❤️ pic.twitter.com/dPzSfb5dgs — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) June 25, 2024

Want die steekt er dan zo bovenuit ten opzichte van de rest. Denk maar aan de solo's van Pogacar in de Strade of die van Van der Poel in de Ronde en Parijs-Roubaix. Zo kan het ook saai worden. Maar niets van dat in de Tour de France: de 'Grote Zes' tekenen allemaal present. Dat ze ons maar eens goed verwennen.