Knecht Evenepoel valt twee dagen voor Tour-start en mist ploegenvoorstelling: Soudal Quick-Step komt met update

Twee dagen voor de start van de Tour loopt niet alles op wieltjes voor Evenepoel en Soudal Quick-Step. Het was toch even schrikken bij een val voor Louis Vervaeke.

Net zoals vele andere teams is Soudal Quick-Step met alle renners uit de Tour-ploeg nog eens gaan losrijden twee dagen voor de Grand Départ. Dat is niet helemaal vlekkeloos verlopen. Louis Vervaeke is immers ten val gekomen. Onze landgenoot moet één van de belangrijke krachten worden in dienst van Evenepoel bergop.

Dan is het sowieso niet ideaal om vlak voor de Tour tegen de grond te gaan, laat staan dat de deelname in gevaar zou komen. "Louis Vervake kwam ten val tijdens training en is niet in staat om de ploegenvoorstelling bij te wonen", meldde de Wolfpack op X. Op die ploegenvoorstelling verscheen het dus met een renner minder.

🚨 @LouisVervaeke had a fall during training today, and is unable to attend today’s team presentation.



Following a consultation with the team doctor, Louis has been given the all clear to start the #TDF2024 as expected. — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) June 27, 2024

"Na overleg met de ploegdokter heeft Louis wel groen licht gekregen om van start te gaan in de Tour de France zoals voorzien." Dat is meteen toch al een grote opluchting. In de eerste plaats voor Vervaeke zelf, maar ook voor Remco Evenenepoel en de ploeg. Die kan voltallig starten en dan zien hoe ver het geraakt.

Op het podium kreeg Evenepoel donderdagavond overigens nog een vraagje voorgeschoteld. "Of ik een doel heb gemaakt van de eerste rit? Neen, niet echt. Een Tourrit is een Tourrit, het maakt niet uit of het de eerste of de laatste is. We zouden er graag eentje winnen. Ik voel me klaar voor de Tour", verzekert de kopman.