Italianen willen maar één ding weten van Van der Poel en Philipsen: "Ik ga het proberen" en "Dat is ook mooie kleur"

Met mannen als Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen op het appel kan ook bij de Italianen de wielerkoorts nu helemaal losbarsten. Zij waren alleszins de twee kopstukken van Alpecin-Deceuninck tijdens de ploegvoorstelling van de Tour.

Die vond donderdagavond plaats. Aangezien beide renners exact dezelfde vraag kregen, is het wel duidelijk wat de Italianen bezighoudt. Dat is of één van hen hun huidig truitje even wil omruilen voor de gele trui. De beste manier om dat te realiseren is uiteraard door de openingsetappe van Firenze naar Rimini te winnen.

Dus Mathieu van der Poel, even zin om de regenboogtrui in de kast te hangen en de 'maillot jaune' te dragen? "Ja, zeker en vast. Maar ik weet hoe zwaar het is om hier in Italië te koersen. Ik ga het proberen, maar het zullen de benen zijn die bepalen of het lukt of niet." Zijn poging op zich zal ook al wel geapprecieerd worden.

© photonews

Philipsen is dan weer in de eerste plaats de groene man, als winnaar van het puntenklassement vorig jaar. "Geel is ook een hele mooie kleur, maar het wordt heel lastige etappe. Ik hoop dat we Mathieu van der Poel en Axel Laurance kunnen uitspelen. Met hen hebben we twee goede kanshebbers voor het geel bij het begin van de Tour."

De 'Vlam van Ham' gaat zich weer volledig toeleggen op het puntenklassement. "Zelf ga ik focussen op groen, met die kleur zou ik al heel tevreden zijn."