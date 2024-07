José De Cauwer staat versteld en kan zijn ogen amper geloven: "Wat is hier in godsnaam allemaal gebeurd?"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

José De Cauwer heeft al heel wat gezien in zijn leven, maar dit slaat alles. Zou hij zijn eigen ogen geloofd hebben? Het waren knotsgekke taferelen in Saint-Vulbas, nadat Cavendish zijn historische Tourritzege pakte.

Het is nu al een Tour de France voor de geschiedenis. José De Cauwer kan het enorm waarderen, blijkt uit zijn commentaren tijdens de live-uitzending op VRT. "Wat is hier in godsnaam allemaal al gebeurd? Bardet die de gele trui pakt, Girmay die een rit wint voor Afrika. Nu de recordzege van Cavendish, wat een verhalen."

Cavendish is het levende bewijs dat ook een ouderdomsdeken kan winnen in de Tour de France. "Hij is de op twee na oudste renner in het Tourpeloton, na Fuglsang en Morkov. Hij stond al op het podium qua leeftijd. Die gaat door om nog een keer te winnen op de Champs-Élysées. Het zal dan wel niet dit jaar zijn", grapt De Cauwer.

Cav op weg naar ereburgerschap

Dat zal toch wel niet, zeker? "Neen, ik zie het ook niet meer gebeuren." Dat Cavendish een gigantische waarde heeft voor het wielrennen, noopt de cocommentator er toe om toch nog even wat grapjes te maken. "Die wordt ereburger in Astana, hé." Het zal inderdaad wellicht ook feest zijn in Kazachstan, het land van Vinokourov.

Wanneer de ernst terugkeert onderstreept De Cauwer nog eens de enorme verdienste van Cavendish in zijn hele carrière. "Dat dit nog kon gebeuren. Cavendish heeft meer dan 55 ritzeges in grote ronden, kun je je dat voorstellen? Nog tien ritzeges in grote ronden om ook op dat vlak Merckx bij te benen? Dat gaat niet gebeuren."