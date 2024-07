Dit heeft Evenepoel te zeggen na ritzege in Tour de France

In de Tour de France maakten we ons op voor de zevende etappe. En dat was een individuele tijdrit van zo'n 25 kilometer tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin. Remco Evenepoel kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus.

Remco Evenepoel zette Tadej Pogacar op twaalf seconden in de tijdrit over 25 kilometer. Roglic en Vingegaard verloren meer dan een halve minuut. Evenepoel wordt en passant ook de jongste Belg die een rit won in de drie grote rondes.

Hij snoept dat record af van Rik Van Linden. En dus was Remco Evenepoel achteraf gezien een gelukkig man met zijn ritzege. Dat bleek ook uit een eerste interview met sporza in Gevrey-Chambertin. "Ik ben content hé."

"De trilogie volmaken op jonge leeftijd, dat is iets moois. Ik win een tijdrit, pak tijd op iedereen, ... Ik ben supercontent. Alles ging goed: een goede start, een goede klim en een snelle afdaling. Het ging vlot", aldus Evenepoel.

Nu focussen op het klassement

"Ik had er vertrouwen in na een goede voorbereiding en verkenning. Ik hoorde plots het geluid van een platte band, maar misschien was het iemand langs de kant van de weg. Ik was even uit mijn ritme daardoor."

"Het was even eng, maar ik vond het ritme snel terug. De cadans was goed, ik heb gewonnen dat is het belangrijkste. Een superdag? Dat is altijd moeilijk om te zeggen, maar ik voel me goed op dreef. Nu kunnen we focussen op het klassement. We staan nog altijd mooi tweede, dat is het belangrijkste."