"Evenepoel bedreiging voor het klassement": hoe staat het met gele en witte droom van Evenepoel? De klassementen!

Remco Evenepoel won de tijdrit in de Tour de France. Tadej Pogacar staat echter nog steeds in het geel en gaat zo als leider het volgende interessante weekend in. Waar staan de andere favorieten om de eindzege? En wat met de witte trui?

Remco Evenepoel is door zijn overwinning in de tijdrit een beetje genaderd op Tadej Pogacar in de strijd om de gele trui. Hij heeft nu nog 33 seconden achterstand en staat daarmee op een zeer knappe tweede plaats in de stand. "Natuurlijk is hij een bedreiging voor het klassement", aldus Pogacar.

De andere favorieten (Vingegaard en Roglic) volgen op plaatsen drie en vier, waardoor de grote vier ondertussen ook op de eerste vier plaatsen staan in het klassement. Het nummer vijf Ayuso staat ondertussen toch al op meer dan twee minuten.

© photonews

Ook renners als Landa, Bernal, Ciccone en Gall deden een slechte zaak in de tijdrit en hebben nog wat meer achterstand op Pocagar opgelopen. De top-10 zetten we graag even voor u op een rijtje na een week koersen.

1. Pogacar

2. Evenepoel +33"

3. Vingegaard +1'15"

4. Roglic +1'36"

5. Ayuso +2'16"

6. Almeida +2'17"

7. Rodriguez +2'31"

8. Landa +3'35"

9. Jorgenson +4'03"

10. Vlasov +4'36"

Witte trui

Als we dan ook even gaan kijken naar het jongerenklassement, dan heeft Remco Evenepoel uiteraard een stevige zaak gedaan en zijn leidersplaats weten te verstevigen. De kloof met de rest is toch al aanzienlijk .

1. Evenepoel

2. Ayuso +1'43"

3. Rodriguez +1'58"

4. Jorgenson +3'30"

5. Buitrago +5'20"