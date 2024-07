Laatste koers voor de Olympische Spelen: Lotte Kopecky onthult haar doelen in de Giro

Geen Tour de France Femmes dit jaar voor Lotte Kopecky, wel de Giro d'Italia Women. In Italië begint Kopecky aan haar laatste voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. En dat doet ze met meerdere doelen.

"Door 8 dagen af te zien hoop ik de laatste conditionele stap te zetten voor de Olympische Spelen. Het moet een beetje een zwaar trainingsblok worden", zegt Kopecky. Al wil ze ook vooral niet ziek worden.

In tegenstelling tot vorig jaar in de Tour heeft Kopecky geen ambities voor het klassement, maar ze wil wel graag een rit winnen. In 2020 won Kopecky in de Giro haar eerste grote koers, haar enige ritzege in de Italiaanse rittenkoers.

"Onze focus ligt op ritzeges", zegt ploegleider Danny Stam. "De Olympische Spelen volgen meteen na de Giro en dat kan wel een invloed hebben. Sommige rensters zullen niet voluit gaan", zegt de Nederlander.

Volgens Stam heeft Kopecky enkele kansen in de eerste ritten, een ritzege betekent zelfs voor een ploeg zoals SD Worx-Protime nog altijd veel. Zeker omdat de ploeg geen favoriet heeft voor het klassement.

