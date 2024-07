Sven Nys onthult wat hét zwakke punt zal zijn van Remco Evenepoel tijdens de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel heeft vrijdag zijn eerste rit in de Tour gewonnen. Hij komt zo dichter bij Tadej Pogacar, maar volgens Sven Nys heeft Evenepoel nog een zwakke plek om dicht bij Pogacar te komen.

Met winst in de tijdrit heeft Remco Evenepoel een goede zaak gedaan voor het podium in de Tour. Hij heeft nu een voorsprong van iets meer dan een minuut op nummer vier Primoz Roglic. Na een week is dat bijzonder goed.

Evenepoel heeft nu een achterstand van 33 seconden op gele trui Tadej Pogacar. Toch denkt Evenepoel dat er aan Pogacar weinig te doen zal zijn voor de eindwinst in de Tour. Omdat Evenepoel nog zwakke punten heeft.

Afdalingen zwakke punt Evenepoel?

"We zagen in de afdaling van de Galibier al dat hij angst heeft en ook in deze tijdrit bouwde hij voorzichtigheid in, al kon hij de schade beperken", analyseert Sven Nys bij Sporza Koers.

"In het klimwerk had ik het idee dat Pogacar en Evenepoel aan elkaar gewaagd waren. Op het vlakke is Evenepoel dan weer beter." Volgens Nys kunnen afdaling dan ook een rol spelen tijdens de Tour.

"Het zal van de weersomstandigheden afhangen in hoeverre die afdalingen nog een rol zullen spelen. Ik kan me voorstellen dat Pogacar bij slecht weer in de bergen daar zijn voordeel uit zal willen halen."