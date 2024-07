Johan Bruyneel wil er niet van weten: "Het is gewoon crazy om dat te doen in de Tour"

De rit van zondag is op papier vlak, maar toch verraderlijk te noemen. Door de gravelstroken kan er namelijk letterlijk vanalles gebeuren. Dat beseffen ook de analisten. En niet iedereen is erover te spreken.

"Ik ben hier echt geen fan van. Ik vind het niet leuk", is Johan Bruyneel bij JB², het Tour de France-onderdeel van WEDU - de podcast van Lance Armstrong - zeer duidelijk. "Natuurlijk is het spectaculair voor de fans."

"Maar de Tour de France is sowieso al heel spectaculair. Dus daar moet het niet meer over gaan", is de gewezen renner en coach van onder meer Lance Armstrong kristalhelder. "Neen, de Tour dient hier niet voor."

© photonews

"Het gaat over wielrennen op de weg, niet offroad. Op zoek gaan naar gravelsecties als de renners op gewone fietsen rijden? Dat gaat geen enkel verschil maken als het gaat over de totale rangschikking van de dag."

Wat bij een valpartij?

"Tenzij - en daar komt mijn probleem - er iemand valt of een lekke band krijgt. Als er een favoriet uitvalt of problemen krijgt. Het zijn veertien sectoren, dat is gewoon gek. Het zijn er te veel en de kans op lekke banden is zo groot."

Stel dat een van de vier favorieten op de eindzege een valpartij maakt? Dan gaat de kritiek opnieuw bijzonder groot worden. Ook bij eerdere uitstapjes van de Tour de France was er al veel kritiek - denk maar aan de val van Roglic in de rit met Parijs-Roubaixallures.