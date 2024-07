Tom Steels laat zich uit over ontwikkeling en (te) magere jonge renners: "Wijze woorden van hem"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de koers is Jonas Abrahamsen een vat vol branie. Naast de fiets staat er echter een heel goede kop op. Dat werd op maandagavond duidelijk in een beklijvende reportage van Sammy Neyrinck.

Het ging onder meer over het overlijden van de Noorse renner Drege, waarmee Abrahamsen enkele weken geleden nog het Noors kampioenschap reed. Maar ook over de jeugdjaren van Abrahamsen werd gesproken.

"Ik was vijftien toen ik begon te koersen en redelijk mager. Ik werd misschien te snel te mager, waardoor ik niet meer beter werd. Ik trainde te veel en at te weinig, toen ik meer begon te eten ben ik gaan groeien en woog ik twintig kilometer meer."

© photonews

"De puberteit werd wat uitgesteld, plots dacht ik ook aan meisjes - het was heel speciaal. Ik denk dat het niet goed was om zo mager te zijn", had de jongeling een zeer duidelijk advies voor andere jonge renners bij Vive le Vélo.

Wijze woorden van Abrahamsen

De analisten bij Karl Vannieuwkerke aan tafel hadden er ook wel wat over te zeggen: "Ik denk dat Abrahamsen wijze woorden heeft gesproken. Het is beter om te wachten tot je volgroeid bent om hyperprofessioneel te worden", aldus Tom Steels.

"Een lichaam heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en je moet het die tijd geven. Makkelijk gezegd? Ja, en toch heb je tijd nodig. Eens je bij de profs terechtkomt, moet de kennis vergaard zijn. Beter een jaar te laat dan een jaar te vroeg, denk ik. Het zal wel terug de andere richting uitslaan."