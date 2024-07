Wout van Aert komt met belangrijk nieuws richting Olympische Spelen: "Was ook verrast om dat te lezen"

De prestaties van Wout van Aert gaan voorlopig nog wat op en neer tijdens de Tour de France. De sterke Belg is echter in Frankrijk ook om beter te worden naar de doelen na de Tour de France toe. En dus is het uitkijken naar Nice. En Parijs daarna.

Bondscoach Sven Vanthourenhout maakte net voor de Tour zijn selectie voor de Olympische Spelen bekend. Wout van Aert en Remco Evenepoel rijden de tijdrit en de wegrit, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven enkel de wegrit.

"Wout van Aert en Jasper Stuyven mogen kiezen of ze de Tour uitrijden", zei Vanthourenhout toen ook. "Tiesj Benoot is voor Tokio uit de Tour gestapt en dat was toen een bewuste keuze. Dat is echt supergoed uitgedraaid."

© photonews

"We weten van alle vier dat ze mits een aantal dagen herstel echt met iets erbij uit een grote ronde kunnen komen." De Olympische tijdrit volgt al zes dagen na de laatste etappe in de Ronde van Frankrijk, de wegrit nog eens een weekje later.

Tot Nice en dan Parijs

En wat denkt Wout van Aert er zelf allemaal van? "Ik ben best moe na deze eerste 9 dagen. Meestal voel je ook pas na de Tour dat het echt goed draait. Ik weet dat de vermoeidheid in mijn voordeel speelt. Ik heb er vertrouwen in dat ik nog vooruit zal gaan", klinkt het bij Sporza.

"Ik was zelf ook verrast om te lezen wat Vanthourenhout zei. Ik heb dat nooit echt besproken met Sven. Het is altijd de bedoeling geweest om de Tour uit te rijden. Na deze eerste dagen weet ik ook met zekerheid dat ik deze wedstrijd nodig heb om mezelf terug te vinden. Het doel is om Nice te halen, ik zal ook in de tijdrit in Parijs competitief zijn."