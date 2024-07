Geen goud op de Spelen? Vanthourenhout onthult waarom Evenepoel geen topfavoriet is in tijdrit

Remco Evenepoel won de eerste tijdrit in de Tour met overmacht. Toch is hij voor bondscoach Vanthourenhout geen favoriet voor het goud op de Olympische Spelen.

Zijn eerste tijdrit ooit in de Tour en Remco Evenepoel sloeg meteen toe. Hij versloeg er onder meer Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Renners die ook al heel wat dingen bewezen hebben in een tijdrit.

In tegenstelling tot Evenepoel staan Pogacar, Vingegaard en Roglic wel niet aan de start van de olympische tijdrit in Parijs. Bondscoach Vanthourenhout noemt Evenepoel dan ook geen topfavoriet voor het goud.

"Remco is zeker een medaille-kandidaat, maar als we het echt over topfavorieten hebben, dan leg ik die druk toch bij Joshua Tarling en Filippo Ganna", zegt Vanthourenhout duidelijk over Evenepoel bij HLN.

"En dat heeft niks te maken met Remco zijn capaciteiten, maar met de keuze die Ganna en Tarling maken door zich specifiek voor te bereiden op die olympische tijdrit. Het is aan ons om het hen zo lastig mogelijk te maken met Remco."

Evenepoel rijdt elke dag wel een kwartier op zijn tijdritfiets als cooling down, maar moet ook elke dag honderd procent gefocust zijn in de Tour. Ganna en Tarling rijden geen wedstrijden meer en bereiden zich specifiek voor op de Spelen.