Remco Evenepoel pakt uit met een paar verrassende onthullingen, onder meer over het tijdsverlies van Primoz Roglic

Remco Evenepoel is op de Vlaamse feestdag goed voor een paar verrassende onthullingen. Dat Roglic tijd verloor, had hij niet meteen in de mot.

Straf toch, want hoewel de valpartij waar Roglic in betrokken was in de finale gebeurde, waren er toch nog een aardig aantal kilometers af te leggen op dat moment. "Ik heb pas na de etappe vernomen dat Primoz Roglic gevallen was. Het was een nerveuze, hectische finale, met veel meubilair op de weg", zegt Remco op de Tour-site.

"Het was een heel snelle koers richting de laatste kilometers. Het klinkt als een cliché, maar wij, klassementsmannen, hebben nooit een vrije dag in een rittenkoers." Het is ook voor hem eens blazen, want het vergt alle energie wat in je hoofd en in je lijf zit. "Wat Primoz overkomen is, onderstreept dat jammer genoeg."

Evenepoel betreurt val Roglic

Evenepoel staat dus absoluut niet te springen van vreugde omdat zijn concurrent door een val tijd verloor. Voordien was het al volle bak koers. "In de eerste kilometers was er een groot gevecht om in de ontsnapping te geraken. Alpecin-Deceuninck ontwikkelde een hoog tempo in het heuvelachtige middengedeelte van de rit."

"Gelukkig is het voor ons goed geëindigd", slaakt Evenepoel een zucht van opluchting. "Op het einde zat enkel nog Gianni Moscon bij mij." Ook verrassende vaststelling, want je weet nooit wat er nog gebeurt. "Dat was niet de meest comfortabele situatie, maar ik heb nog altijd de aankomst kunnen bereiken zonder problemen."

Liefst meer ploegmaats rond Evenepoel

"Het is de job van mijn ploegmaats om mij zo veel mogelijk vooraan te houden", benadrukt Evenepoel. Hij zal hopen dat dat in een volgende etappe toch wat vlotter gaat.