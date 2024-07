José De Cauwer voorspelt niet veel goeds voor Jasper Philipsen en Alpecin-Deceuninck

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na de derde ritzege van Biniam Girmay mag Jasper Philipsen de groene trui nu definitief vergeten. Komt het straks wel tot een sprint door de tegenslag bij de ploeg?

Bij Alpecin-Deceuninck loopt het niet zoals vorig jaar in de Tour. Jasper Philipsen won toen vier ritten en de groene trui, dit jaar moet hij voorlopig tevreden zijn met één ritzege. En de groene trui is buiten zijn bereik.

De achterstand van Philipsen op Girmay bedraagt nu al 107 punten, met nog slechts twee echte etappes voor de sprinters op het programma. Philipsen moet dan al twee keer winnen, terwijl Girmay bijna geen punten mag scoren.

Kan Alpecin-Deceuninck peloton nog controleren?

En Alpecin-Deceuninck zit nog met een ander probleem. Het zag donderdag Jonas Rickaert en Soren Kragh Andersen buiten tijd aankomen, zij mogen vrijdag niet meer van start gaan. Alpecin-Deceuninck blijft dus achter met zes renners.

Om een vlucht te controleren is dat bijzonder weinig. "De ploeg van Jasper Philipsen gaat het nu toch weer anders doen", zegt José De Cauwer bij Sporza. "Mathieu van der Poel blijkt in minder goede doen, twee pionnen kwijt ook."

"Die ploeg is voor een stuk aan de kant gezet. Er zijn nog weinig ontsnappingen doorgegaan tot het einde, maar wie gaat het doen in het peloton? Girmay zeker niet", stelt De Cauwer. Philipsen en co zullen dus ook op andere ploegen moeten rekenen.