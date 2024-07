Tadej Pogacar incasseert opnieuw tegenslag in de Tour, maar countert dat meteen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar trekt in de gele trui naar de eerste echte bergrit in de Tour. De Sloveen verloor met Juan Ayuso wel een ploegmaat.

UAE Team Emirates moet verder met zeven renners in de Tour na de opgave van Juan Ayuso. De Spanjaard verloor woensdag al bijna vijf minuten en moest er nu de brui aangeven. Hij had al positief getest op corona.

Een ploegmaat minder dus voor Pogacar. "Hij was een van de mannen die op papier zeer belangrijk ging zijn in de bergen", zei Pogacar over Ayuso. Toch minimaliseerde de Sloveen het verlies van Ayuso.

"Gelukkig zijn João (Almeida, red.) en Adam (Yates, red.) heel goed bezig op de beklimmingen. Ook de andere renners van de ploeg doen het goed. We zijn aan het groeien als een groep. Zelfs met een renner minder zijn we sterk."

Pogacar klaar voor eerste bergrit

Zaterdag trekt de Tour de Pyreneeën in, er staat meteen een stevige bergrit op het programma. In een rit van 150 kilometer moet het peloton over de Col du Tourmalet (18.9 km aan 7.4%), Hourquette d’Ancizan (8.3 km aan 5%) en Pla d’Adet (10.6 km aan 8%).

"Ik kijk uit naar die beklimmingen", zei Pogacar. "Voor de Tour wist ik niet goed welke beklimmingen we moesten doen, maar nu ik het weet, ben ik blij. Het zijn beklimmingen die me goed liggen."