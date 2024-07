Laurens De Plus (4de) grijpt naast ritzege in de Tour: "Dat is een beetje mijn minpunt"

Laurens De Plus (INEOS-Granadiers) heeft zich opnieuw laten zien in de Tour. Hij glipte mee in een ontsnapping en werd vierde.

Bij INEOS Grenadiers loopt het niet van harte in de Tour. Kopman Carlos Rodriguez staat nog zesde in het klassement, maar Tom Pidcock moest al opgeven met covid. Ook Geraint Thomas en Egan Bernal zitten niet goed in hun vel.

Laurens De Plus ontpopt zich zo tot een van de beste renners van de Britse ploeg in de Tour. Net als afgelopen zondag schoof De Plus mee in de ontsnapping. Zondag werd hij 14de, nu strandde hij op plek vier.

De Plus kan ritzege niet pakken in de Tour

"Ik heb alles gegeven. Als Geraint Thomas voor jou op kop rijdt, moet je strijden tot op de meet. Dat was een kippenvelmoment. Hij heeft die koers al gewonnen, wie ben ik dan om het af te maken?", zei De Plus bij Sporza.

Voor de dagzege kon De Plus niet strijden, want hij moest onder meer Carapaz en Simon Yates laten rijden. "Ik heb niet die explosiviteit van Carapaz of Yates. Dat is een beetje mijn minpunt. Ik ben een beetje een diesel."

Gaan we De Plus vrijdag of zaterdag nog in de aanval zien in de Alpen? "Liever niet", lachte De Plus. "Ik wil even relaxen. Ik ben echt kapot", besloot de Belg van INEOS Grenadiers nog.