Jan Bakelants zet Remco Evenepoel met de voeten op de grond voor eerste Alpenrit

Remco Evenepoel kon Jonas Vingegaard op Superdévoluy twaalf seconden aansmeren. Jan Bakelants ziet die lijn echter niet doorgetrokken worden in de Alpen.

Vrijdag staat de eerste bergrit in de Alpen op het programma. Met slechts 144 kilometer kort, maar wel bijzonder krachtig. Onderweg liggen drie Alpenreuzen die boven de 2.000 meter gaan, met Isola 2000 (2.024m, 16,1 km aan 7,1%) als slotklim.

Kan Remco Evenepoel in de Alpen de tweede plaats van Jonas Vingegaard nog bestoken? Jan Bakelants wil zich niet blindstaren op die finale op Superdévoluy, waar Evenepoel dicht bij de streep nog wat seconden pakte.

"Een Pyrrusoverwinning wil ik het niet noemen, maar er grote conclusies aan vastkoppelen doe ik evenmin", zegt hij bij HLN. De aanval was ook dicht bij de streep en kreeg de zegen van gele trui Pogacar.

Vingegaard en Pogacar bergop beter dan Evenepoel

"Het zou me verbazen mocht Remco bergop nu wel gelijke tred kunnen houden met Vingegaard, laat staan met Pogacar." De derde plaats lijkt dus het hoogst haalbare te zijn voor Evenepoel in deze Tour.

"Komt er tóch een kentering, dan zal het in de eerste plaats het gevolg zijn van het feit dat we niet langer met de allerbeste Vingegaard te maken hebben", stelt Bakelants. Door zijn korte voorbereiding of ziekte bijvoorbeeld.