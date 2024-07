Thijs Zonneveld streng voor 'gelaten' Mathieu van der Poel: "Hij kan dat niet in de Tour"

Mathieu van der Poel heeft donderdag zijn laatste kans op etappewinst in de Tour gemist. Analist Thijs Zonneveld is streng voor de wereldkampioen.

Met vijf beklimmingen van derde categorie en zo'n 3000 hoogtemeters op 180 kilometer was het donderdag absoluut niet de makkelijkste etappe. Van der Poel probeerde in het begin, maar raakte niet weg en zette zich in het peloton.

"Voor de rit legde hij zich er al bijna bij neer dat het niet zou lukken", zegt Thijs Zonneveld bij In Het Wiel. "Als er dan 36 man wegrijdt en je zit niet mee, dan is dat gewoon echt niet goed. Volgens Zonneveld een terugkerend fenomeen.

De Tour als trainingskamp voor Van der Poel

Terwijl Pogacar er wel elke dag staat in de Tour, lijkt dat voor Van der Poel veel moeilijker te zijn. "In eendagskoersen stijgt hij wel boven zichzelf uit, daar kan hij naartoe pieken. Zo van: nu moet het", stelt Zonneveld.

"In de Tour gaat het er gewoon niet genoeg om, denk ik. Hij kan niet boven zichzelf uitstijgen. Een grote ronde is net niet geschikt voor hem, zeker niet zoals die nu uitgetekend is. En hij is ook niet gefocust genoeg."

Van der Poel wilde dit jaar echt een rit winnen. "Als je hem ziet koersen, zie je dat niet terug. Hij is een beetje gelaten. Alsof hij op trainingskamp is en zijn trainingen afwerkt. Dat je niet wint, dat kan. Maar dat je een groep van 36 renners mist... Dat valt me niet mee voor zo'n goede renner."