🎥 De familieman Wout van Aert denkt er natuurlijk aan: hij zet tijdens de koers zoontje Jerome in de kijker

Nog meer dan een topwielrenner is Wout van Aert een familieman. De kans om zoontje Jerome in de schijnwerpers te zetten laat hij niet liggen.

Het is dan ook een belangrijke dag voor Jerome: hij mag voor de allereerste keer een figuurlijke verjaardagskaars uitblazen. Het is zijn allereerste verjaardag, de jongste Van Aert-telg maakt nu een jaar deel uit van deze wereldbol. Op zijn verjaardag moet papa Wout werken, want in de Tour staat een bergrit op het programma.

Wout van Aert wil uiteraard de dag niet zomaar laten voorbijgaan zonder aan zijn jongste zoon te denken en deelt dat ook duidelijk met de hele wereld. Zoals voor elke Tourrit heeft hij een rugnummer opgespeld. In het geval van Van Aert is dat rugnummer 8. Naast dat nummer staat er wel nog wat anders op zijn rug geschreven.

"Gelukkige verjaardag Jerome", staat er, met ook nog een hartje erbij. Dit alles is er duidelijk bijgeschreven met een zwarte stift. Ook de tv-camera's hebben het opgemerkt en Van Aert greep meteen zijn kans om het tv-publiek toe te spreken. "Het is de verjaardag van mijn zoon. Hij is één jaar vandaag. Ik hou van jou."

Het levert alleszins mooie beelden op en toont nog maar eens hoe belangrijk zijn gezin is voor Wout van Aert. Dat weet ondertussen iedereen wel, ook diegenen die op de koers rondhangen. Tijdens deze Tour de France heeft Van Aert ook geregeld het bezoek gekregen van zijn vrouw Sarah en zijn andere zoon Georges.

© photonews

Georges kan dus samen met zijn mama de verjaardag van zijn jongere broer vieren en voor papa Wout zal het aftellen zijn naar de hereniging met Jerome.