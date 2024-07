Analist heeft glasheldere mening over Remco Evenepoel, maar keert plots volledig zijn kar na opmerking Van Vleuten

Iedere analist heeft wel zijn mening over hoe Remco Evenepoel het het beste aanpakt. Soms kan er ook iemand van gedachten veranderen.

In Vive le Vélo bespraken ze of de tweede plaats voor Evenepoel gaan vliegen is, nu hij Vingegaard niet kon lossen op Isola 2000. "Ik denk het niet", is Scott Sunderland, de koersdirecteur bij verschillende wedstrijden, stellig. De Australiër voorspelde een aanval van Evenepoel in de laatste lastige rit in lijn om Vingegaard te kraken.

"Remco gaat alles proberen, hij moet niet wachten op de tijdrit. Als hij zondag een goede tijdrit rijdt en een paar seconden tekort komt voor de tweede plek, is het een gemiste kans." Dat het in rit 19 niet lukte, is misschien logisch. "Het tweede deel van de klim was minder gunstig om aan te vallen", aldus Annemiek van Vleuten.

© photonews

Misschien kan de strategie van Pogacar ook nog een rol spelen, aangezien die beste maatjes lijkt met Evenepoel. "Ik zou niet begrijpen waarom er van hem een gunfactor is voor Remco Evenepoel, maar misschien is er ook een niet-gunfactor naar Jonas Vingegaard toe", redeneert Nathan Van Hooydonck.

"Remco heeft veel zelfvertrouwen. Alles is nieuw voor hem en hij doet het heel goed. Als je de benen hebt, ga je niet blijven zitten", verwachtte Sunderland sowieso nog wel wat van de witte trui. Tot Van Vleuten met een andere these kwam. "Of je nu als tweede of derde op het podium staat, ik zou het liefst de tijdrit naar Nice winnen."

© photonews

Wat dan weer tot een andere aanpak kan leiden, zag Sunderland plots ook in. "Ja, dan zou hij zich in de volgende rit rustig kunnen houden en nog eens testen in de tijdrit richting de Olympische Spelen. Nu begint eigenlijk zijn voorbereiding op de Olympische Spelen."