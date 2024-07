Lance Armstrong vol lof voor Belg: "Echt ongelooflijk"

Victor Campenaerts maakte op donderdag zijn droom waar door een rit te winnen in de Tour de France. Iedereen zei daar achteraf ongeveer hetzelfde over en gunde het de Belg. Zelfs Lance Armstrong liet zich uit over de zaak.

Lance Armstrong gunde het Victor Campenaerts wel dat hij een etappe won in de Tour de France en was vol lof voor de zaak. "Het was ongelooflijk. Victor de overwinnaar. Het was echt ongelooflijk de manier waarop hij won."

"Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik hou van deze man", aldus Lance Armstrong in The Move. "Ik hou ervan hoe hij rijdt. Hij rijdt al een tijdje mee in het peloton en had op een bepaald moment zelfs het werelduurrecord in handen."

© photonews

"Hij is grappig en slim en zijn interviews zijn ook puur genieten. Het is geweldig om naar te kijken. En dan heeft hij ook nog eens een pornosnor, een heel groot hoofd en toch draagt hij een heel kleine helm - moeilijk te bevatten."

Haalt er het maximale uit

"Campenaerts probeert altijd nieuwe dingen uit naar aerodynamica toe. Hij haalt het maximale uit wat hij doet én heeft een grote motor. Als je wil supporteren voor iemand die gewoon altijd opnieuw probeert, dan is hij je man."

"Hij blijft altijd maar proberen. Hij denkt altijd dat hij een kans heeft en blijft altijd maar gas geven. Dat doet hij ook in tijdritten. Je moet er wel van houden", stak de meervoudig winnaar van de Tour de France zijn lof niet onder stoelen of banken.