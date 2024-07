Recordhouder Mark Cavendish wuift de Tour definitief uit en beantwoordt dé vraag

Het zit er nu echt op. Mark Cavendish (39) heeft zijn laatste rit in de Tour gereden. De Brit heeft reed met de slottijdrit zijn allerlaatste kilometers in de Tour.

Het doel van Mark Cavendish voor de start van de Tour was duidelijk maar bijzonder moeilijk: een 35ste ritzege pakken en het record van Eddy Merckx te breken. En de Brit slaagde ook in zijn opzet.

Geen laatste sprint meer op de Champs-Élysées voor Mark Cavendish, maar wel een tijdrit tussen Monaco en Nice. Door nog wat tijd te verliezen op zijn ploegmaat Davide Ballerini sluit Cavendish zijn laatste Tour ook af als rode lantaarn.

Tour laatste wedstrijd voor Cavendish

"Hoe mijn dag was? Ik probeerde vooral de tijdslimiet te halen en daarna was het gewoon genieten. Er was geen druk, hé. Dat is best vreemd voor de slotdag van de Tour", zei Cavendish na zijn laatste kilometers in de Tour bij Sporza.

En dan kwam dé vraag. "Of dit mijn laatste koers is geweest? Waarschijnlijk wel, ja. Ik ben zo gelukkig met mijn carrière en met wie ik heb mogen werken", zei Cavendish nog. We gaan Cavendish dus niet meer in het peloton zien.

Zal Cavendish de Tour missen? "Ja, natuurlijk. Maar ik keer zeker terug als toeschouwer. Dit is mijn leven geweest en mijn zoontje is overigens dol op deze sport. Misschien sta ik hier ooit om hem aan te moedigen."