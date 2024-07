Visma-Lease a Bike is het niet eens met ASO en stopt ermee: "Zijn niet de enige ploeg"

De radio-opnames van de ploegen die soms in beeld kwamen waren een verrijking, maar bij Visma-Lease a Bike zijn ze er niet meer gelukkig mee. Ze willen die dan ook niet meer vrijgeven.

Sinds de Tour van vorig jaar werden er radio-opnames vanuit de ploegwagens op televisie getoond. Daardoor hoorden we onder meer de iconische uitspraak van Tadej Pogacar vorig jaar. "I'm gone. I'm dead", zei de Sloveen.

Het initiatief was ontstaan onder Richard Plugge, de grote baas van Visma-Lease a Bike. De ploegen kregen daarvoor ook een vergoeding van 5.000 euro. Maar Tourorganisatie ASO zou misbruik van gemaakt hebben.

Visma-Lease a Bike niet tevreden over ASO

"We hebben veel discussies gehad over strategieën die gewoon werden gedeeld en of dat invloed had op de koers of niet. Wij denken dat dat beter moet worden afgestemd richting de toekomst", zegt marketing manager Jasper Saeijs bij Cycling Weekly.

"We hebben geen probleem met de ASO, maar we kijken er wel anders naar." In etappe 19, 20 en 21 wilden Visma-Lease a Bike en INEOS Grenadiers hun opnames niet meer vrijgeven. "We kijken er later naar hoe we het beter kunnen doen."

Visma-Lease a Bike juichte de extra betrokkenheid naar de fans toe. "Maar dat kan niet ten koste gaan van onze race-strategie en dat gebeurde in onze ogen nu te veel. We zijn niet de enige ploeg, er zijn meer die het niet leuk vinden."