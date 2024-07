Britse journalist dropt bom met dopingverhaal: "Zal je anders naar Team Sky en Team GB doen kijken"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de Tour van dit jaar werden dopingbeschuldigingen geuit tegenover Tadej Pogacar. De Britse journalist Nick Harris heeft echter dopingnieuws over de Tour van 2012.

"Het verhaal gaat over een diepgewortelde cultuur van dopinggebruikers in de staf van zowel Team Sky als Team GB tijdens het gouden tijdperk van het Britse wielrennen", zegt Harris op zijn blog Sporting Intelligence.

Harris startte zijn onderzoek na de Tourwinst van Bradley Wiggins in 2012, de eerste Brit die de Tour won. De Britse journalist wilde in 2017 zijn verhaal al brengen, maar dat werd toen tegengehouden door zijn toenmalige krant.

Wiggins en Team Sky

"Ik zal voor het eerst onthullen wat ik ontdekt heb over het dopingverleden van sleutelfiguren van de grote teams die het Britse wielrennen goud en glorie bezorgden", zegt Harris. "Dit verhaal is al twaalf jaar in de maak en zal veranderen hoe je kijkt naar het gouden tijdperk van Team Sky en Team Groot-Brittannië."

"Ik zal je vertellen hoe, in een tijd waarin de boegbeelden van deze teams beweerden dat ze het bewijs waren dat je proper konden winnen, insiders en klokkenluiders mij vertelden over de hypocrisie, verkeerde informatie en verduistering die centraal stonden in het project.

"En over de omertà die alle geheimen geheim hield. Ik zal de implicaties hiervan onderzoeken voor de groten uit het gouden tijdperk van het Britse wielrennen, inclusief de individuen die supersterren werden", besluit Harris in zijn voorproef.