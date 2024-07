Het geheime project van Lotte Kopecky met stevig prijskaartje: "Als ze ergens haar zinnen op zet..."

Zaterdag komen niet alleen Wout van Aert en Remco Evenepoel in actie op de olympische tijdrit in Parijs, maar ook Lotte Kopecky. De Belgische wielerbond spaarde kosten nog moeite om Kopecky alle kansen te geven.

Twee jaar geleden deed Lotte Kopecky op het WK in Wollongong mee aan het WK tijdrijden om toch al eens een wedstrijd in haar benen te hebben. Ze werd er anoniem negende, maar zette sindsdien heel wat stappen.

Zo werd Kopecky vorig jaar derde in de slottijdrit in de Tour en vijfde op het EK in Nederland. Het zette haar aan het denken. Ze benaderde Belgian Cycling met de vraag of ze wilden meestappen in een plan het tijdrijden serieuzer aan te pakken.

Pakt Kopecky medaille in olympische tijdrit?

Dat deden ze en net zoals bij Van Aert en Evenepoel werd er een pop gemaakt van Kopecky in tijdrithouding. Om haar een zo'n aerodynamisch mogelijke uitrusting te kunnen geven. Kostprijs: zo'n 15.000 euro. Kopecky moest in ruil wel voldoende uren op haar tijdritfiets trainen.

"Wat ze stipt is nagekomen. Lotte heeft de voorbije maanden heel veel uren op de tijdritfiets gezeten. Typisch Lotte: als ze ergens haar zinnen op zet, gaat ze er vol voor", zegt Frederik Broché, technisch directeur bij Belgian Cycling, bij Het Nieuwsblad.

Kopecky wordt door de Belgische wielerbond dan ook echt als een medaillekandidaat beschouwd. "Absoluut. Minder uitgesproken dan Evenepoel bij de mannen, maar het kan wel", stelt Broché. Kopecky kan dus de eerste Belgische medaillewinnaar worden op de Spelen.