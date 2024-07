Pidcock denkt vooral aan een type Van der Poel, maar legt uit waarom ook Evenepoel kan winnen en doet voorspelling

Zou ook Tom Pidcock ook renners als Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel en Wout van Aert iets in de weg kunnen leggen in de olympische wegrit? Waarom niet? Enig nadeel voor de Brit is dat hij ook inzet op het mountainbiken.

"Mijn grootste doel is de moutainbikerace", verduidelijkt Pidcock zijn ambities bij Cyclingnews. "Vanaf dinsdag begin ik aan de wegrit te denken. In de wegrit ben ik blij met een medaille. Het zijn vrij kleine teams, dat zou dus de dynamiek aardig kunnen veranderen. Het is een beetje het onbekende." Het doet de nieuwsgierigheid toenemen.

"Misschien moeten we meer koersen met een open geest. Een beetje agressiever dan we normaal zouden doen, met de ploegen die anders de boel controleren. Je kunt het zeker slim spelen en in bepaalde situaties je laten meeglijden." Zo kun je met meer frisheid de finale halen. Er is ook wel een voorwaarde aan verbonden.

Pidcock wil tactisch spel spelen

"Het gaat belangrijk zijn om een sterk team te hebben, zodat je met meerdere renners vooraan zit en die spelletjes kan spelen." Voor welke renners is dit type parcours rondom Parijs nu het beste? "Het ligt de mannen met ruwe kracht, mannen die ook sterk zijn in de sprint, zoals Mathieu van der Poel, Mads Pedersen en anderen."

Het is nochtans verre van een zekerheid dat een groepje naar de meet zal gaan om daar te sprinten voor alle medailles. "Iemand als Remco Evenepoel kan ook wel van ver vertrekken en voorop blijven, omdat het zo'n kleine teams zijn." Dat laatste gegeven is toch echt wel de X-factor op deze Olympische Spelen in Parijs.

Pidcock verwacht weinig structuur

"Het gaat er misschien wat ongestrucreerd aan toegaan", voorspelt Tom Pidcock de invloed op de koersomstandigheden.