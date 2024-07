Puck Pieterse verliest eerst zilver, daarna ook nog discussie over brons: "Dat is UCI-gebrabbel"

Puck Pieterse heeft in de olympische mountainbikerace naast een een medaille gegrepen. De Nederlandse reed lek en werd vierde, waarna ook nog een soap ontstond met de UCI.

Aan Pauline Ferrand-Prévot was er niets te doen in de olympische mountainbike. De Française pakte comfortabel de gouden medaille in eigen land, maar Puck Pieterse leek wel goed op weg naar het zilver.

De Nederlandse reed echter lek en zakte enkele plaatsen terug. De achterstand na haar wielwissel was echter te groot en Pieterse strandde uiteindelijk op de vierde plaats. Al kon dat ook nog brons worden.

De Amerikaanse Haley Batten, die zilver pakte, vlamde in de laatste ronde door de materiaalpost zonder iets aan te nemen. Dat is in strijd met de regels. Ze sloeg zo een kloof met de Zweedse Rissveds, die brons pakte.

UCI geeft enkel een boete

De Nederlanders gingen dan ook navraag doen bij de jury. "Uiteindelijk hebben ze Batten een boete gegeven en gezegd dat daarmee de kous af is", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bij De Telegraaf.

"Wat ik daarvan vind? De UCI heeft geen duidelijke definiëring over wat de straf moet zijn in die situatie. Ze hebben gezegd dat ze dat gaan veranderen, maar dat is UCI-gebrabbel. Tja, in de uitkomst die er nu is, daar kan ik me wel vinden."