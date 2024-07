Donderslag bij heldere hemel: ex-winnares Ronde van Vlaanderen houdt er plots mee op

Het was een donderslag bij heldere hemel en op voorhand ook helemaal niet aangekondigd door de renster of haar ploeg, maar het is wel degelijk zo. Op 31-jarige leeftijd hangt Coryn Labecki haar fiets definitief aan de haak.

De 31-jarige Amerikaanse won ooit de Ronde van Vlaanderen, maar stopt er nu dus mee. Deze week reed ze haar laatste race en daarna kwam meteen het nieuws dat ze de rest van dit seizoen ook niet meer zal koersen.

EF-Oatly-Cannondale has just casually dropped that Coryn Labecki has done her last road race in today's Kreizh Breizh Elites - loads of positivity from teammates in the reel



Sounds like we'll see Coryn in crit racing but after 20 UCI wins on the road - it's time to move on 👏 pic.twitter.com/bEorunOujA