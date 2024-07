Gekker moet het niet worden: Vuelta laat rit starten op wel heel bijzondere plaats

Vorig jaar werd de Vuelta a Espana absoluut gedomineerd door Jumbo-Visma, wat we in de editie 2024 zullen zien zal nog moeten blijken. Toch is er alvast heel bijzonder nieuws te melden vanuit Spanje.

Waar er al vaker starts van grote rondes in het buitenland zijn geweest, proberen ze in Spanje ook altijd voor verrassingen te gaan zorgen. En voor de editie van 2024 zal dat ook weer helemaal het geval gaan zijn. Zoals u misschien wel weet is Carrefour ondertussen al meer dan een decennium een van de belangrijkste sponsoren van de Vuelta. Op de rode leiderstrui zie je het logo van de Franse supermarktketen steevast prominent in beeld. © photonews Deze keer gaan ze vol aan de bak met Carrefour in de Vuelta, want een van de ritten zal beginnen in ... een supermarkt. Dat zal het geval zijn voor de zesde etappe van de Vuelta 2024 in Jerez de la Frontera. Een heuse stunt dus. Start in supermarkt "Meer dan 400 werknemers van Carrefour zullen betrokken zijn bij de voorbereidingen op dit unieke en originele evenement. Deze start zal de geschiedenisboeken ingaan", aldus de organisatie van de Vuelta tegen Sporza. De renners zullen na de start een stukje door de versierde Carrefour-winkel fietsen en daarna zetten ze hun weg verder richting Junquera. Daar komen ze overigens gewoon op het asfalt aan en dus niet in een andere supermarkt.