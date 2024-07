"Niet de beste stuurman, maar ...": Thijs Zonneveld laat zich uit over Olympisch goud voor Evenepoel

Remco Evenepoel maakte heel wat indruk met zijn gouden medaille in de tijdrit tijdens de Olympische Spelen. Heel wat analisten hadden het eigenlijk niet verwacht, zo snel na de Tour de France. Ook Thijs Zonneveld liet zich uit over de zaak.

De Nederlander Thijs Zonneveld is nooit te beroerd voor een stevige mening. En ook tijdens de Olympische Spelen volgt hij de sport op de voet. Hij is momenteel in Parijs en neemt daar twee keer per dag een podcast op.

Voor die podcast In het Wiel - voor de gelegenheid onder de naam Hallo Parijs tijdens de Olympische Spelen - gaf hij zijn mening over Remco Evenepoel en diens gouden medaille tijdens de tijdrit in de Franse hoofdstad.

Niet verwacht, wel weergaloos volgens Zonneveld

"Ik had het niet zien aankomen", aldus een eerlijke Zonneveld. "Zeker toen ik zag dat het heel nat was en in de wetenschap dat Evenepoel toch niet de allerbeste stuurman is in vergelijking met de concurrenten in Parijs."

© photonews

"Na drie weken in de Tour de France was duidelijk dat hij wat had ingeleverd. Het was héél knap wat hij liet zien, met de optelsom van alles is het gewoon weergaloos wat hij liet zien", was de Nederlander onder indruk.

"Sheffield ging onderuit, Tarling reed lek, ... Het leek superchaotisch te gaan worden, maar Evenepoel wegstrepen? Dat bleek dus niet zo te zijn. Op een droog parcours had het nog duidelijker geweest en had hij met meer verschil gewonnen."