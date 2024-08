Mathieu van der Poel heeft nu al groot doel voor binnen verschillende jaren en zit erg in met collega: 'Echt klote"

Mathieu van der Poel kijkt verder dan zijn neus lang is. Qua doelen, maar ook qua gebeurtenissen in de hele wielerwereld.

Zoals iedereen weet heeft Mathieu van der Poel ervoor gekozen om niet deel te nemen aan het mountainbiken op de Olympische Spelen. De Nederlandse media berichten wel dat Van der Poel met 'een beetje buikpijn' gekeken heeft naar de mountainbikerace bij de mannen. Die werd opnieuw gewonnen door Pidcock.

"Ik was daar toch wel heel graag geweest, ja", geeft Van der Poel aan het Algemeen Dagblad toe dat hij graag had meegedaan als de omstandigheden anders waren. "Ik zit eigenlijk nooit meer op de mountainbike, helaas. Ook niet even tussendoor voor de lol. De laatste keer was tijdens het testevent voor de Spelen in september."

Van der Poel denkt al aan LA

Dat hij in de huidige fase van zijn carrière weinig tijd heeft om te mountainbiken, betekent niet dat hij die discipline voorgoed de rug toekeert. Op de volgende Spelen maakt hij misschien een andere keuze. "Ja, ik denk aan de Spelen over vier jaar in Los Angeles. Om daar van het mountainbiken een groot doel te maken."

Van der Poel wil er dan ook wel met een specifieke voorbereiding naar toe kunnen leven. Zodanig dat hij in het mountainbiken zijn kans op winst kan vergroten. Het zou hem dan op zijn 33ste de kans geven om nog geschiedenis te schrijven. "Tegen die tijd zit ik aan het einde van mijn loopbaan met nog een heel mooi doel."

Van der Poel leeft mee met Pieterse

Mathieu van der Poel heeft ook gezien hoe zijn landgenote Puck Pieterse bij de vrouwen een haast zekere zilveren medialle kwijtspeelde door een lekke band. "Echt klote voor haar om het zo te verliezen."