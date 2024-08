Van der Poel verandert geweer van schouder en kiest dit keer niet voor succesrecept van weleer: dit is de reden

Mathieu van der Poel durft het geweer van schouder veranderen als dat nodig is. Het succesrecept uit de ene periode is niet noodzakelijk het beste recept voor een andere periode.

Nochtans lijkt de aanpak van Van der Poel richting de olympische wegrit enorm veel op die richting het WK van vorig jaar. Een Tour rijden in dienst van Philipsen en voorts zeker niet over de toeren gaan. Gevolgd door een trainingsperiode die moet resulteren in een supercompensatie op die ene belangrijke dag die er toe doet.

Op dat vlak doet Van der Poel dus copy-paste, maar dat wil niet zeggen dat hij alle succesrecepten uit zijn carrière aanwendt. In de periode van de voorjaarsklassiekers reisde Van der Poel geregeld naar Spanje om daar in ideale omstandigheden te kunnen trainen. Dat was dan vaak aan de zijde van trainingsmaatje Freddy Ovett.

Nieuwe fiets voor Van der Poel

Je zou kunnen denken dat Van der Poel na de Tour dan opnieuw de Spaanse zon zou opzoeken, maar dat heeft hij niet gedaan. De wereldkampioen komt bij het AD met een uitleg. "Ik heb ook een nieuwe fiets, dus als er nog iets afgesteld moest worden, wilde ik in de buurt zijn van Service Course in België en niet in Spanje."

Met het oog op de Olympische Spelen is er dus sprake van alweer een nieuwe fiets? "Ja, nieuwe lak zoals veel merken zullen doen tijdens de Spelen. Verder geen gekke dingen." Het is dus lang niet alleen Van der Poel die zich op een nieuwe fiets zal presenteren, maar het materiaal zal ongetwijfeld wel op punt staan.

Van der Poel traint intensief na einde Tour

Als hij niet naar Spanje is geweest, wat heeft Van der Poel dan wel gedaan na de Tour de France? "Echt stevig getraind. Intensief en explosief. Dat heb ik altijd wel nodig als ik uit een grote ronde kom."