Vuelta-baas komt met smeekbede richting UAE Team Emirates

Na de Olympische Spelen zullen we nog kijken naar het WK in Zürich, maar ook onder meer naar de Vuelta a Espana. Stilaan wordt duidelijk welke renners daar present zullen gaan tekenen. De baas van de Vuelta heeft dan weer een duidelijk verzoek.

Vorig seizoen trok Visma - Lease a Bike (toen nog onder de naam Jumbo - Visma) de drie grote rondes naar zich toe. Tot op heden is het in 2024 echter al UAE Team Emirates dat de klok slaat als het gaat over de grote rondes.

Tadej Pogacar won zowel de Giro d'Italia en de Tour de France, maar hij zal niet aan de start komen in de Vuelta a Espana. En ook een aantal andere favorieten van UAE Team Emirates lijken niet aan de start te gaan komen.

© photonews

Vuelta-baas Javier Guillen hoopt alvast dat ze toch een paar toppers naar Spanje gaan sturen, en dan gaat het natuurlijk vooral over Juan Ayuso. Hij was dit jaar al van belang in het radarwerk van Tadej Pogacar, maar zo in Spanje zijn eigen kans kunnen gaan.

Smeekbede aan Ayuso

Met een duidelijke smeekbede maakte de Spanjaard duidelijk dat ze Ayuso nodig hebben. "Tot op vandaag hebben we geen bevestiging van de deelname van Ayuso", heeft hij zich uitgelaten over de zaak bij de Spaanse krant AS.

"Ik vraag het lief en hartelijk en met begrip voor alle omstandigheden. Zowel de Vuelta als het land Spanje hebben Ayuso nodig in de Vuelta." Ayuso pakte in 2022 al eens de derde plaats in zijn debuut in een grote ronde, toen na Evenepoel.