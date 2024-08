Klaar voor een nieuwe krachttoer? Mathieu van der Poel spreekt zich nog een laatste keer uit over fameuze gok

Als Mathieu van der Poel uitpakt met zo'n krachttoer als op het WK in Glasgow, is de rest er allicht aan voor de moeite. De grote vraag is of hij een even sterke koers kan rijden als toen.

Het vermoeden is dat het wel zo kan zijn, omdat het vorig jaar op het WK zo was en Van der Poel een gelijkaardige voorbereiding achter de rug heeft. Daar zit een bedoeling achter, dat is om net te pieken op deze Spelen. Zekerheid over de slaagkans bestaat niet, want er zijn de laatste tijd weinig referentiepunten geweest.

Daar mag dan nog eens het spelletje blufpoker dat Mathieu van der Poel voert aan toegevoegd worden. Zo mag het toch omschreven worden, het feit dat hij de Montmartre-klim niet is gaan verkennen. De Belgische renners hebben dat bijvoorbeeld wel gedaan. Zij zullen dat dan toch nuttig gevonden hebben, integenstelling tot Mathieu.

Van der Poel vreest geen nadeel

Voor aanvang van de olympische wegrit was er geen mixed zone zoals in andere koersen, maar VTM Nieuws heeft Van der Poel toch nog even kunnen spreken en polste nog eens naar die niet-verkenning van hem. "Goh, ik denk dat de benen nog altijd de doorslag zullen geven. Geen nadeel dus? We zullen het zien straks."

Wat we ook zullen zien, is of Van der Poel gaat springen op elke versnelling of elke aanval waar een Belg bij betrokken is. "Ik denk dat het niet alleen de Belgen zijn die ik in het oog moet houden. Er zijn nog genoeg andere landen die sterk genoeg zijn." Een boodschap die hij deze week eerder al de wereld heeft ingestuurd.

Van der Poel van plan het goed in te schatten

Van der Poel laat alles wat er te gebeuren staat dus op zich af komen. "We zullen het moeten zien en de koers goed proberen inschatten."