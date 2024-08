Lefevere betaalt Evenepoel stevige bonus maar kijkt ook verder: "Geweldige counters Van Aert tegen Van der Poel"

Patrick Lefevere verruimt zijn blik. Een welverdiende bonus komt Evenepoel zijn richting uit. Het hoeft hier niet bij te blijven, wie weet volgt op het WK nog een bisnummer. Wat de olympische wegrit betreft kijkt Lefevere ook verder dan zijn eigen goudhaantje. Hij zag ook een sterke Van Aert.

Bij de demarrage van Evenepoel wist Lefevere al dat het prijs was, zegt die laatste bij HLN. "Als je hem bezig zag in de tijdrit, dat was al indrukwekkend. Ze zouden van heel ver moeten komen om hem nog terug te halen. Voor atleten is dat misschien het hoogste, zo’n olympische medaille. En dan wint hij er nog twee op een week."

Als er niets meer zou bijkomen op zijn palmares, zou het nog altijd straf zijn. "Als iemand dit zou doen op z’n 34ste zeg je meteen: je kunt stoppen met je carrière. Hij is nog maar 24. What’s next? Hij zal nu nog wel een keertje willen pieken naar Zürich", denkt Lefevere aan het WK. "Ik heb horen zeggen dat hem dat ook wel moet liggen."

Evenepoel zenuwachtig bij lekke band

Bij de lekke band van Evenepoel bleef Lefevere relatief kalm. "Ik begreep de zenuwen van Remco natuurlijk. Hij zit propvol adrenaline op dat moment. Je weet ook niks, er zijn geen radio’s. Gelukkig bleek het stress voor niks. De ploeg deed het ook wel echt geweldig. Een pluim voor de Belgen", is er een brede waaier aan lof.

"Wout van Aert had twee geweldige counters in huis tegen Mathieu van der Poel. Ze zorgden voor een ideaal scenario." Evenepoel zal met deze overwinning zijn bankrekening ook spekken. Het BOIC deelt 50 000 euro uit voor een gouden olympische medaille en de merkenteams nemen ook eventuele bonussen op in hun contracten.

Historische foto in bureau Lefevere

"Bij mij zal het een veelvoud van dat bedrag zijn. Een erfenis van eerdere contractonderhandelingen. Zo gaat dat nu eenmaal. Hij heeft het verdiend. Al blijft het jammer dat onze sponsors daar weinig tot niets aan hebben. Die foto onder de Eiffeltoren is wel een hele mooie. Die krijgt waarschijnlijk een plaats in mijn bureau."