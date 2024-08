Belgische bond is bikkelhard: baanwielrenner Robbe Ghys mag niet deelnemen aan Olympische Spelen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Robbe Ghys in het baanwielrennen op de Olympische Spelen. De Belgische bond heeft hem vervangen voor Noah Vandenbranden.

Robbe Ghys zou maandag de kwalificaties van de ploegenachtervolging rijden samen met Tuur Dens, Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche. Maar hij werd door de Belgische bond vervangen om "medische redenen".

"Gisteren (zondag, nvdr.) was misschien wel de zwaarste dag uit mijn carrière als wielrenner. Mijn lichaam en geest hebben niet genoeg tijd gehad om te herstellen (na de Tour, nvdr.) en om klaar te zijn om deel te nemen aan de Olympische Spelen", zegt Ghys op zijn sociale media.

"Daarom heeft het team besloten om me uit de actieve selectie te zetten hier in Parijs. Dat betekent dat ik vandaag niet deelneem aan de ploegenachtervolging, en ook niet aan de koppelkoers op zaterdag."

Geen revanche voor Tokio voor Ghys

"Dit was een juiste keuze", zegt Ghys. "Niet alleen voor mij, maar zelfs meer voor de renners die in absolute topvorm zijn. Ik wil graag iedereen bedanken die me heeft geholpen, maar het mocht niet zijn."

"Ik wens iedereen van het Belgisch team de kracht en het geluk om hun doelen te bereiken en om het hoogst haalbare na te jagen. Voor mezelf voelt dit als een gemiste laatste kans om revanche te nemen voor de 4e plaats in Tokio.

Ik zou graag wat rust en privacy krijgen om deze enorme ontgoocheling te verwerken. Maar uiteindelijk is het maar wielrennen", besloot Ghys zijn bericht op Instagram nog.