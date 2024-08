Toekomstig concurrent voor Evenepoel? Veelbelovend talent viseert met opvallende stap de top in de Tour de France

Als Remco Evenepoel nog eens een gooi doet naar het podium in de Tour de France, moet hij misschien met andere concurrenten rekening houden dan met diegenen die hij dit jaar bestreed. Een naam voor de toekomst is die van Lenny Martinez.

In de marge van de Olympische Spelen bereikte ons zondag één transferweetje uit het peloton. Lenny Martinez gaat Groupama-FDJ verlaten. De 21-jarige Fransman heeft een contract voor drie jaar getekend bij Bahrein Victorious. Het doel achter deze overstap is om zijn potentieel maximaal te kunnen benutten in de Tour.

Dat is uiteraard de droom van elke Franse renner, maar bij Martinez hoeft het niet bij dromen te blijven. Hij heeft in zijn prille carrière al zes koersen gewonnen. Vorig jaar viel hij op in de eerste week van de Vuelta met een tweede, vijfde en zevende plaats. Hij werd zo ook de jongste leider ooit in de rijke geschiedenis van de Vuelta.

Bahrein wil Tour-podium halen

"Sinds het opstarten van dit project in 2017 wilden we het podium halen in de Tour de France met een Franse renner. We geloven dat Lenny ons die kans geeft", zegt Milan Erzen, de Managing Director van Bahrein Victorious. Ook de renner zelf ziet het zitten. "Het solide project rond het team heeft me overtuigd", klinkt het.

"We hebben samen grote ambities en ik ben ervan overtuigd dat we grootse dingen zullen realiseren." Martinez heeft ook nog een dankwoordje in huis voor Groupama-FDJ, de ploeg die hem de kans heeft gegeven om prof te worden. Helemaal tot verdere ontplooiing komen, dat moet dus bij Bahrein-Victorious gebeuren.

Ook renners als Evenepoel nog jong

Wie weet kan de klimmer in de toekomst een concurrrent worden van Remco Evenepoel in de Tour. Al is de jeugd van Martinez niet zaligmakend. Hij is 21, maar Remco Evenepoel is ook nog maar 24 en staat overduidelijk al verschillende stappen verder. De toekomst zal het uitwijzen.