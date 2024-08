Belgische sensatie doet het gewoon opnieuw! En Kopecky spreekt zich uit over scenario: "Ik word het niet beu, maar..."

Op de Spelen gaat de aandacht nu naar de piste. Lotte Kopecky stond de pers al te woord met het hoog op het omnium. Het Belgische achtervolgingsteam moest vanavond alweer aan de bak.

De Belgische achtervolgingsploeg bij de mannen, bestaande uit Van den Bossche, Dens, De Vylder en Vandenbranden, verbaasde al door het Belgisch record te breken. En ze deden het gewoon opnieuw! Met een tijd van 3'45"685 waren ze nog eens anderhalve seconde sneller! België strijdt in de finale wellicht om plek 7.

Terwijl de wegrenners naar huis kunnen blijft Lotte Kopecky nog wel even. Het zijn lange dagen, geeft ze toe bij VTM. "Ik word het nog niet beu, maar ik zal blij zijn als het zondag is. Ik ben blij dat we de afgelopen dagen naar het olympisch dorp konden, zodat er afwisseling was. Op zich denk ik dat ik hersteld ben van zondag."

Ambitie Kopecky verandert niet

Zelfs als dat nog niet het geval was, is er nog tijd genoeg om zich op te laden. Over de piste is ze best wel te spreken. "De piste bolt heel goed en is supersnel. Ik leg mezelf wel druk op, maar ik weet dat ik al iets op zak heb. Als ik na lege handen stond na twee nummers, was de druk heel hoog geweest. De ambitie verandert niet."

Dat is een medaille. "Ik ben één van de favorieten, maar niet dé topfavoriete. Dat vind ik wel eens fijn. Als de scratch goed loopt, is heel veel mogelijk." Dat is net het onderdeel dat haar het minst goed ligt en het komt in het begin van het omnium aan bod. Dat zou wel eens een nadeel kunnen zijn, al bereidt Kopecky zich voor op alle scenario's.

Kopecky wil geen vroege achterstand

"Ik heb in het verleden vaak kunnen terugboksen in het omnium, maar het zou fijn zijn als ik niet meteen twintig punten moet goedmaken. Ik heb wel in mijn hoofd hoe ik een scratch moet afwerken, maar ik heb het soms nog niet kunnen uitvoeren."