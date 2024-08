Zonneveld ziet kwetsbare Van der Poel imponeren maar ook in één seconde verliezen: "Het sloeg helemaal nergens op"

Van der Poel heeft de olympische koers niet gewonnen, terwijl zijn land daar wel op hoopte. Zonneveld zag hoe het in één moment helemaal misging voor Van der Poel.

Hoe kijken ze in Nederland terug op die gemiste kans op een medaille? Ze zijn in elk geval niet teleurgesteld in Van der Poel, want ze hebben hem wel zien aanvallen. "Ik heb van drie verschillende renners gehoord: het sloeg helemaal nergens op hoe hard Van der Poel ging op de eerste keer Montmartre", zegt Thijs Zonneveld in Hallo Parijs.

De analist is in de podcast lovend over de demarrages van de favoriet. "Hij heeft daar het hele peloton echt de stuipen op het lijf gejaagd. Er was eentje die mee kon en dat was Wout van Aert. Heel knap. Dat ging bloedhard. Van der Poel wilde eigenlijk gewoon oversteken naar die groep voor hem." Dat was duidelijk het doel.

Scenario leek goed voor Van der Poel

Als er nog een paar renners meekwamen, was dat ook geen enkel probleem. Integendeel. "Hij zei zelf na afloop dat hij dacht dat de koers daar gelopen was. Hij kreeg Van Aert mee, Jorgenson en Allaphilippe aan. Hij dacht: we rijden naar die groep toe, we rapen Healy op en dan gaan we met deze gasten de finale rijden."

Het draaide anders uit. "Op het volgende moment steken Skjelmose en Pedersen over: de Denen hadden de slag totaal gemist. Op dat moment verliest Van der Poel eigenlijk de koers. Hij trekt vaak het initiatief naar zich toe, maar dat is ook een manier om jezelf kwetsbaar te maken." Zijn team kon een volgende aanval niet counteren.

Evenepoel beslist de koers in een flits

"Het gebeurt meteen daarna dat Evenepoel aanvalt. Evenepoel is niet zo explosief dat hij op Montmartre mee kan met Van der Poel en Van Aert, maar in dit geval is het juist goed. Van der Poel en Van Aert halen adem en dan komt Evenepoel van achteruit aan de andere kant van de weg. In één seconde was het klaar voor Van der Poel."