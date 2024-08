Na dopingcontrole om 5u15 voor Nafi Thiam: Lotte Kopecky komt met duidelijke oproep voor controleurs

Nafi Thiam werd deze week om 5u15 wakker gemaakt om een dopingcontrole af te leggen. Lotte Kopecky schrikt er niet van, maar pleit toch ook voor redelijkheid.

Als tweevoudig olympisch kampioene op de zevenkamp (die donderdag en vrijdag wordt afgewerkt, nvdr.) maakt Nafi Thiam ook in Parijs kans op een gouden medaille. Het zou haar derde olympische titel op rij zijn.

Thiam werd deze week dus wel wakker gemaakt om 5u15 op een dopingcontrole af te leggen. Voor een atleet die wil presteren op de Spelen is dat natuurlijk niet fijn. Want slaap is bijzonder belangrijk om te presteren.

Kopecky over vroege dopincontrole Thiam

Toch schrikt Lotte Kopecky er niet van dat er zo vroeg controles gebeuren. "Niets nieuws voor mij. Ik kreeg er al ooit eens twee op een dag. Ja, soms om vijf uur", zegt ze bij Het Nieuwsblad. Maar Kopecky heeft ook een duidelijke oproep.

Ze is absoluut voorstander van controles, maar wil wel dat de nachtrust van de atleten gerespecteerd wordt. "We zijn hier om te presteren. Dan is slaap superbelangrijk", stelt Kopecky.

Kopecky vindt zo'n vroeg controle dan ook not done, maar het is wel degelijk toegestaan. Er valt niets tegenin te brengen. "Voor wij wielrenners, is het ondertussen normaal, maar eigenlijk is het niet normaal", besluit Kopecky.