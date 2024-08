Van Hooydonck geschrokken van Van Aert, maar ziet dan weer geen graten in Vuelta-voorbereiding: "Ik vond het gek"

Als oud-ploegmaat kent Nathan Van Hooydonck Wout van Aert best goed. Die laatste blijkt toch nog in staat te zijn om die eerste te doen schrikken.

Van Aert is recent natuurlijk vooral opgevallen door de olympische tijdrit met twee volle wielen te rijden. Nathan Van Hooydonck geeft in de podcast Derailleur aan wat zijn eerste reactie was op dat idee. "Ik vond het gek. Ik had er nog nooit over nagedacht", bekent Van Hooydonck. "Het is ook niet mijn baan om erover na te denken."

De trainer van Van Aert had er wel goed over nagedacht. "Het is de baan van Mathieu Heijboer om te innoveren en te kijken hoe we sneller en beter kunnen gaan." Dat heeft die voor deze wedstrijd dan wel ongelooflijk goed gedaan. "Dat heeft ie bewezen", knikt Van Hooydonck. Voor Heijboer een pluim om op zijn hoed te steken.

Volle wielen Van Aert maken verschil

"Als je ziet dat het verschil maar enkele seconden was ten opzichte van Tarling, dan denk ik wel dat die wielen het verschil gemaakt hebben", concludeert Van Hooydonck. Voor Van Aert is het nu op naar het volgende doel en dat is zijn deelname aan de Vuelta. Die bereidt hij niet voor op een hoogtestage, zoals tegenwoordig gebruikelijk is.

"Hij is sinds juni weg van huis. Hij bleef zich gewoon thuis voorbereiden op de Ronde van Spanje." Een opvallende keuze, omdat haast iedereen voor een grote ronde anno 2024 een hoogtestage inlast. Met deelname aan de Tour en aan de Spelen was er ook bijna de tijd niet voor om terug een specifieke stage in te plannen.

Van Aert heel even thuis

Dan maar beter thuis de conditie onderhouden. "Als je niet voor een klassement gaat, kan dat gewoon, hé. Dan kun je je perfect thuis voorbereiden. Die jongens zijn héél veel weggeweest van huis. Die verdienen alle rust." Alleen zal er voor Van Aert dus ook weer niet zo veel rust zijn.