Evenepoel niet enkel voorbeeld voor wielersport, maar voor hele maatschappij: experte wil dat u Remco achternagaat

Remco Evenepoel is letterlijk en figuurlijk de gouden standaard in de wielersport. De maatschappij op zich kan zelfs heel wat leren van hoe hij zijn vak beoefent.

Daar is ook Sara Van Wesenbeeck, de budgetexperte van De Zondag, van overtuigd. De link tussen haar beroep en de topsport lijkt op het eerste zicht niet meteen duidelijk. Toch is die er wel. Ze toont zich erg enthousiast: "Met deze principes van de Spelen kan je bij het budgetteren net zo succesvol worden als Remco Evenepoel!"

Laat maar horen dan, die principes. Het zijn er vijf in totaal. Nummer 1 is voorbereiding en planning. Evenepoel heeft door de Tour dan misschien niet zoveel tijd gehad, maar heeft zich in de laatste rechte lijn wel degelijk voorbereid op de tijdrit en wegrit in Parijs, met verkenningen en dergelijke. Een goed doordacht plan is het halve werk.

Doorzetten à la Evenepoel

Principe nummer 2 is het tonen van discipline en doorzettingsvermogen. Dat heeft Evenepoel met overschot. "Er is ook doorzettingsvermogen nodig om je aan je budgetplan te houden", is de vergelijking. Het volgende principe is het stellen en bereiken van doelen. Evenepoel deed dit op de Spelen door tweemaal een gouden medaille te pakken.

Bij het budgetteren is dan weer sprake van financiële doelstellingen. Aanpassingsvermogen is ook noodzakelijk. "Tijdens de wedstrijd moeten atleten flexibel zijn. Ook bij budgetteren moet je flexibel zijn", verklaart Van Wesenbeeck. Het laatste principe is het vieren van successen. Dat deed Evenepoel met in het Belgium House.

Evenepoel geeft ons tips zonder het te weten

"Het vieren van overwinningen en prestaties hoort bij de Olympische Spelen. Vier ook jouw financiële mijlpalen. Dit houdt je gemotiveerd." Of hoe de manier waarop Evenepoel de Spelen benadert heeft ons ook allemaal tips oplevert in ons dagelijks leven.