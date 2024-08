Mathieu van der Poel jaagt een aantal de hoogte in en dan zijn er geen andere grote namen nodig: "Maximale gedaan"

Steekt Mathieu van der Poel nog eens de handen in de lucht? Zou goed kunnen, want hij is de grote naam bij uitstek in de Profwielerronde Etten-Leur.

Het criterium in Etten-Leur, dat zich graag het grootste wielercriterium van Europa noemt, heeft Van der Poel opnieuw kunnen strikken. De wereldkampioen zal ongetwijfeld weer publiekstrekker nummer 1 zijn en veel van zijn landgenoten naar het wielerevenement lokken. Van der Poel is overigens de titelverdediger in Etten-Leur.

Alles is aanwezig om er daar een boeiende dag van te maken en de organisatie is er ook meer dan klaar voor. Bij BN De Stem klinkt het dat het belangrijkste eigenlijk toch weer was om Van der Poel opnieuw aan de start te krijgen. "Meer vip-kaarten dan ooit verkocht", is de positieve boodschap waar de organisatie mee uit kan pakken.

De Van der Poel-factor

Het evenement blijft dus maar jaar na jaar groeien en daar zal de Van der Poel-factor wel voor iets tussen zitten. Hij is dan ook één van de grootste wielersterren wereldwijd, maar veel van die andere vedetten tekenen niet present. Dat is toch altijd spijtig voor een Natourcriterium, ook al vindt het plaats ruim na het einde van de Tour.

Het is een feit dat Pogacar, Vingegaard en Evenepoel het podium inpalmden in de Tour en geen van hen drieën er bij zal zijn in Etten-Leur. Ter plekke hoeven ze zich daar niet slecht over te voelen, want andere Nederlandse criteriums zoals die van Chaam, Roosendaal en Zevenbergen zijn er niet in geslaagd om beter te doen.

Evenepoel en Pogacar genieten van rust

"We hebben het maximale gedaan wat verantwoord is", stellen ze in Etten-Leur. Dat dit niet volstond voor de top 3 uit de Tour de France, heeft ook met hun programma te maken. Evenepoel heeft zijn rust wel verdiend na de Olympische Spelen. Ook Pogacar is toe aan rust en Vingegaard reed gisteren nog in San Sebastian.