Opvallende rol met topper aan zijn zijde: "Uijtdebroeks had normaal in de Giro tot einde kunnen meedoen voor top 5"

We spoelen even terug naar de betere dagen van Cian Uijtdebroeks in de Giro. Wat zag het er toen mooi uit. Na zijn opgave heeft hij de focus moeten verleggen en in de Vuelta zal hij zich voor de tweede keer dit jaar aan de start van een grote ronde melden.

Het was ook voor Visma-Lease a Bike een verademing om zijn veelbelovende Belg aan het werk te zien in het eerste deel van de Giro. Het is doodjammer dat onze landgenoot toen ziek is geworden. Het was een unieke kans. "Cian had toen echt ver kunnen komen. Hij had normaal tot het einde kunnen meedoen voor die top 5."

Het zijn de woorden van Grischa Niermann, de ploegleider die zich bij Sporza ook uitlaat over de nieuwe plannen van Uijtdebroeks. "Cian is enorm gemotiveerd en zal een goede Vuelta rijden. Maar hij is nog altijd jong en we mogen hem niet te veel druk opleggen." Het is goed om zijn leeftijd nog in het achterhoofd te houden.

Uijtdebroeks betrokken bij valpartij

De voorbereiding is gegaan via de Ronde van Burgos en daar was het lang niet allemaal rozengeur en maneschijn. "Cian was net als Sepp Kuss betrokken bij de massale valpartij. Hij heeft zeker last gehad van zijn verwondingen, maar niet in die mate dat hij plots een vraagteken was geworden voor de Vuelta", vertelt Niermann.

Diezelfde Kuss zit net als Uijtdebroeks in de Vuelta-selectie van Visma-Lease a Bike. Je zou dan denken dat Uijtdebroeks als klimmer moet knechten voor de titelverdedger. Dat blijkt niet zo te zijn. "Cian krijgt een vrije rol. We hopen met hem in de top 10 te rijden. Dat hij dat aankan, bewees hij vorig jaar al met die 8e plek."

Helpersrol Uijtdebroeks indien nodig

Daar moet wel nog een kanttekening aan toegevoegd worden. "Mocht Sepp plots aan de leiding staan, dan zou het wel kunnen zijn dat Cian een helpersrol zal vervullen."