Remco Evenepoel is geen geluksbrenger, maar pronkt met Oumi wel naast Eddy Merckx op plaatje voor de eeuwigheid

Remco Evenepoel en Eddy Merckx: twee grootheden bij mekaar. Ze zijn voor het eerst samen op de foto geweest sinds Evenepoel zijn olympische titels behaalde.

Remco Evenepoel maakte na de R.EV Ride en zijn fannamiddag zaterdagavond tijd voor iets heel anders: een huldiging voorafgaand aan de wedstrijd van zijn favoriete voetbalclub RSC Anderlecht. Daar talmde hij niet om samen met zijn echtgenote Oumi op de foto te gaan met Eddy Merckx, nog altijd de beste renner aller tijden.

Het is natuurlijk lang niet de eerste keer dat Evenepoel en Merckx op dezelfde foto staan, maar het is het eerste plaatje van hen samen sinds Remco - casual gekleed met een wit shirt - als eerste renner ooit dubbel goud behaalde in één editie van de Olympische Spelen. Dat maakt het toch een moment voor de eeuwigheid.

Remco Evenepoel terecht fier

Evenepoel ontving ook nog een kader met in het frame een paars-shirt met in drukletters zijn naam op en de olympische ringen. Ook met dat kader voor hen poseerde Evenepoel nog eens fier met Eddy Merckx aan de middencirkel. De dubbele olympische kampioen stak zijn kader nog eens fier in de lucht om te tonen aan het publiek.

Wat hij de toeschouwers ook kon tonen, zijn de twee gouden olympische medailles. Die had Evenepoel meegebracht en dat was deze keer met voorbedachte rade. Op de dag van de olympische wegrit dacht hij er niet aan om zijn eerste gouden medaille mee te nemen, maar vrouwlief Oumi was dan wel op dat idee gekomen.

🤩 | Een aftrap met een dubbel gouden randje. 🥇🚴‍♂️ #ANDOHL pic.twitter.com/8uHSaoP1v6 — DAZN België (@DAZN_BENL) August 10, 2024

Op beelden van DAZN is het warme onthaal voor Evenepoel in Anderlecht ook te zien. Zijn aanwezigheid heeft wel geen geluk gebracht, want Anderlecht geraakte niet verder dan 1-1 tegen OH Leuven.