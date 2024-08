Goede vriend van Remco Evenepoel en niet weg te denken entertainment plant waanzinnige stunt: "Weet nog niet hoe"

Remco Evenepoel weet zijn vrienden wel te kiezen. Iemand die de laatste tijd voor het entertainment zorgt bij zowat alle grote activiteiten in Vlaanderen plant een waanzinnige stunt.

Over wie kunnen we het anders hebben dan over Average Rob. Remco Evenepoel is al verschillende keren met hem in contact gekomen. Onlangs mocht Average Rob samen met Omdat Het Kan nog voor het muzikale geweld zorgen op de afterparty van het Belgium House bij de viering van het tweede goud voor Evenepoel.

Dat mocht Average Rob dan ook voorbije zondag nog eens overdoen op het balkon van het stadhuis van Brussel. Het was aan Average Rob om het publiek op te warmen, voor zover dat gezien de hete temperaturen nog nodig was. Het is in elk geval een leuk feestje geworden en Remco zal het zich ook nog lang herinneren.

Bekend van de Turbo Cross

Het is ook bekend dat Average Rob wel een liefde heeft voor de wielerwereld. Zo stak hij onder de noemer 'Turbo Cross' een alternatieve cross in elkaar op het veldritparcours van Diegem. Ongetwijfeld is hij ook danig onder de indruk van wat Remco Evenepoel allemaal gepresteerd heeft op de Olympische Spelen in Parijs.

Ik weet nog niet hoe, maar in 2028 doe ik mee aan de Olympische Spelen in LA. Deze tweet is er puur om het over 4 jaar te kunnen retweeten. — Average Rob (@AverageRob) August 11, 2024

Dat inspireert, zo blijkt. "Ik weet nog niet hoe, maar in 2028 doe ik mee aan de Olympische Spelen in Parijs", verkondigt Average Rob op X. Dat zou wel een waanzinnige stunt zijn. Gaat hij dan een sport beoefenen die het makkelijkst is om te leren of die internationaal nog niet zo bekend is? Met hem behoort van alles tot de mogelijkheden.

Met Evenepoel naar LA

"Deze tweet is er puur om het over 4 jaar te kunnen retweeten", laat de BV nog weten. Misschien kunnen hij en Evenepoel dan samen naar Los Angeles trekken.