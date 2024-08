Evenepoel doet het relaas van opmerkelijk gesprek daags voor olympische triomf: "Eiffeltoren heeft me geïnspireerd"

Wat een waanzinnige weken heeft Remco Evenepoel achter de rug. De inspiratie die de Eiffeltoren hem heeft gegeven, dat zal hij nooit vergeten.

Bij RTL heeft Evenepoel over wat hij nu gaat onthouden van die hele roes van olympisch geluk. "Je hebt het moment dat ik de Fransman Madouas kon lossen. De aftrap geven op Anderlecht als dubbel olympisch kampioen was ook een speciaal moment. Alles wat ik de voorbije week heb meegemaakt, was uniek", glundert Evenepoel.

Hij kan er toch iets uitpikken: het moment waarop hij helemaal los kon gaan bij aankomst in Parijs na zijn titel op de weg. "Vooral de viering voor de Eiffeltoren zal me bijblijven. Ja, dat was een beetje vooraf bedacht. De Eiffeltoren achter jou hebben, dat verdient een speciale viering. De Eiffeltoren heeft me goed geïnspireerd."

Idee Evenepoel ontstaat tijdens massage

Dat het een viering met voorbedachte rade was, erkent Evenepoel ook in een interview in The New York Times. "Het eerste moment dat ik aan de overwinning dacht, was een dag voordien op de massagetafel. Het laatste moment van superrelaxatie bij mijn masseur." Die ontspannen staat liet Remco Evenepoel stilaan al dromen.

La photo tant attendue de Remco Evenepoel célébrant devant la Tour Eiffel. 📷 Zac Williams #Paris2024 pic.twitter.com/NqfsiSL0eq — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 4, 2024

"We hadden erover gepraat dat het een te gek beeld zou kunnen zijn als ik solo zou kunnen finishen, misschien de mooiste foto ooit." Hij kreeg geen ongelijk. In dit ruime interview komt de hele weg van Evenepoel hiernaartoe ook aan bod, zoals de Tour, maar ook zijn comeback na de zware crash in Lombardije in 2020.

De comeback van Evenepoel

"Na die val begon ik mijn training te visualiseren", legt Evenepoel uit hoe hij erin geslaagd is om weer volwaardig profwielrenner te worden. "Zeker om weer vertrouwen op te doen om opnieuw bochten en afdalingen te nemen."